В Златоусте в подъезде дома рухнул потолок

В южноуральском муниципалитете в одном из домов обрушился потолок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в доме №6 по улице Братьев Пудовкиных в Златоусте. Сообщения об этом появились в социальных сетях.

В одном из подъездов дома рухнул потолок. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

«По словам жильцов они давно бьют тревогу, обращались в администрацию по поводу того, что дом разваливается, но там им сообщили, что все в порядке», – написали авторы сообщения в интернет-сообществе «ЧП и ДТ – Челябинск».

К слову, это не единственная проблема жителей дома: с началом обильных дождей дом еще и топит, вода почти вплотную подобралась к проводам.

Теперь горожане гадают, чего им больше бояться: очередного обрушения или короткого замыкания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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