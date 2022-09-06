В Златоусте в подъезде дома рухнул потолок

В южноуральском муниципалитете в одном из домов обрушился потолок.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в доме №6 по улице Братьев Пудовкиных в Златоусте. Сообщения об этом появились в социальных сетях.
В одном из подъездов дома рухнул потолок. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.
«По словам жильцов они давно бьют тревогу, обращались в администрацию по поводу того, что дом разваливается, но там им сообщили, что все в порядке», – написали авторы сообщения в интернет-сообществе «ЧП и ДТ – Челябинск».
К слову, это не единственная проблема жителей дома: с началом обильных дождей дом еще и топит, вода почти вплотную подобралась к проводам.
Теперь горожане гадают, чего им больше бояться: очередного обрушения или короткого замыкания.
Челябинск, Виктор Елисеев
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