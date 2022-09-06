«Трактор» вырвал победу в овертайме уральского дерби

Челябинские хоккеисты в упорной борьбе одолели «Автомобилист» из Екатеринбурга – 4:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с самого начала матча «Трактор» завладел инициативой. А первая же атака хозяев оказалась результативной: Антон Бурдасов убежал от хоккеистов «Автомобилиста» и в поединке один на один не оставил голкиперу гостей шансов – 1:0.

На протяжении всего первого периода хозяева продолжали атаковать, екатеринбуржцы лишь изредка огрызались, но редко доводили игру до удара по воротам.

Однако в конце первого игрового отрезка челябинцы дважды остались в меньшинстве: на 15-й минуте был удален Сергей Калинин, а на 18-й после нарушения численного состава на скамейку штрафников отправился Теэму Пулккинен. Второе большинство «Авто» смог реализовать: на 19-й минуте Стефан Да Коста отдал пас на дальнюю штангу, куда подоспел Брукс Мэйсек – 1:1, команды отправляются на перерыв при равном счете.

Во втором периоде хозяева продолжили атаковать, но постепенно игра выровнялась, и к середине матча «черно-белые» растеряли свое преимущество. Наконец, на 34-й минуте встречи екатеринбуржцы организовали быструю атаку, нападающий гостей Сергей Широков, войдя в зону челябинцев, отдал пас на Анатолия Голышева, тот переправил шайбу в центр, и Стефан Да Коста в одно касание вбил шайбу в сетку «Трактора» – 2:1 в пользу клуба из Екатеринбурга, и с этим счетом хоккеисты во второй раз отправляются в раздевалку.

Вероятно, во время перерыва Анвар Гатиятулин сумел найти нужные слова в беседе с подопечными, но и третий период челябинцы начали активно. С неизменным упорством «черно-белые» атаковали, ближе к середине игрового отрезка буквально осадив ворота соперников. И гости дрогнули: на 47-й минуте встречи «трактористы» заперли екатеринбуржцев в зоне, Игорь Исаев набросил шайбу от синей линии на пятак, и Антон Бурдасов оказался сильнее обороны «Авто» – 2:2, хозяева сравнивают счет.

Впрочем, это не охладило пыл гостей. В дальнейшем обе команды достаточно активно атаковали, хотя до бросков по воротам дело доходило редко. Наконец, на 54-й минуте гости остались в меньшинстве, и «Трактор» бросился в очередную атаку. Алексей Бывальцев отдал поперечный пас Антону Бурдасову, тот бросил по воротам – но голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин сумел отразить шайбу. Однако на этом атака не закончилась. Все тот же Бывальцев перевел шайбу в центр зоны, и уже оттуда Бурдасов предпринял еще одну попытку. Нападающий «черно-белых» сместился в сторону и резко бросил в дальний верхний угол, пока Теэму Пулккинен перекрывал обзор вратарю гостей – 3:2, хет-трик форварда «черно-белых».

Теперь уже «Автомобилист» бросился отыгрываться. На это ему понадобилось четыре минуты. На 58-й минуте Кертис Валк прошел по левому флангу и бросил с отрицательного угла, шайба от спины голкипера «Трактора» срикошетила в ворота – 3:3, и игра переходит в овертайм.

Впрочем, продолжался он недолго. На 62-й минуте матча гости ошиблись в чужой зоне, и «черно-белые» убежали в контратаку. Петр Хохряков вышел один на один с голкипером «Авто», Владимир Галкин не смог ему ничего противопоставить – 4:3, первая победа челябинского клуба в новом сезоне чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Челябинск, Виктор Елисеев

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