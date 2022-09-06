«Магнитка» упустила победу в первом домашнем матче сезона

Магнитогорский «Металлург» упустил победу во встрече с «Северсталью» из Череповца – 3:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начало домашней серии магнитогорского клуба явно не задалось: «Металлург», выигрывая по ходу встречи 3:0, упустил победу в овертайме.

В первом периоде ни один из клубов не смог открыть счет. Во втором магнитогорцы, казалось, разгромили гостей.

Уже на второй минуте второго периода Максим Карпов открыл счет, реализовав численное большинство, а спустя 24 секунды Филипп Майе удвоил преимущество «лис». Меньше, чем через четыре минуты, Семен Кошелев вколотил в ворота «Северстали» третью шайбу – 3:0.

После этого гости сменили вратаря, и на этом голевая феерия хозяев закончилась. Зато разошлись хоккеисты из Череповца. И третий игровой отрезок остался полностью за ними.

На 44-й минуте Даниил Вовченко распечатал ворота магнитогорцев. Восемь минут и замена вратаря шестым полевым игроком понадобились гостям для того, чтобы сократить разрыв в счете до минимума: на 52-й минуте Иван Емец поразил ворота хозяев при игре «шесть на четыре». Наконец, на последней минуте «Северсталь» снова заменила вратаря на шестого полевого игрока, и Александр Петунин сравнял счет – 3:3.

Овертайм гости решили не затягивать. В начале 63-й минуты встречи череповчане выпустили вместо вратаря еще одного полевого игрока. Итог – еще одна шайба Петунина в ворота «Металлурга», и поражение магнитогорцев в первом домашнем матче сезона – 3:4.

Челябинск, Виктор Елисеев

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