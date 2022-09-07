Пассажиры стали узниками троллейбуса из-за проблем с оплатой проезда

Водитель троллейбуса заблокировала пассажиров в салоне из-за того, что не все оплатили проезд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в конце минувшей недели в центре Челябинска.

По словам невольной участницы ЧП, все произошло в троллейбусе №7. В салоне не оказалось кондуктора, а валидаторы не работали. Оплатить проезд можно было только непосредственно у водителя.

Однако если летом такая схема работала, с началом учебного года и существенным увеличением пассажиропотока, тем более в час пик, она дала сбой. «Троллейбус старый, кондуктора нет, валидаторов тоже, а народу – битком. За оплатой проезда нужно было идти к водителю, – цитирует 74.ru челябинку. – Естественно, основная масса входящих людей этого не делала. Физически трудно лезть через толпу, например, с задней площадки до водителя, а потом обратно. Когда это делает кондуктор, ему одному проще, и люди уже привычно к этому относятся. А когда это нужно сделать группе людей из пяти человек или больше? А пенсионерам?»

В итоге терпению водителя пришел конец, и перед остановкой «Мединститут» в сторону АМЗ женщина заявила, что откроет только переднюю дверь. Так как салон был переполнен, добраться открытой двери могли далеко не все. После долгих и эмоциональных препирательств, длившихся несколько минут, сотрудница «ЧелябГЭТ» все-таки открыла остающиеся двери. Но утро рабочего дня у горожан уже было испорчено.

В ООО «ЧелябГЭТ» уже провели внутреннюю проверку после жалобы одного из пассажиров и сделали водителю выговор. Перед обратившейся к руководству перевозчика челябинкой извинились.

Челябинск, Виктор Елисеев

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