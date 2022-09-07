Рельсы не держат: в Челябинске очередной вагон вылетел из колеи

В Челябинске закрыли движение трамваев на северо-запад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла утром среды, 7 сентября, в районе остановки «Обувная фабрика». Об этом сообщает телеграм-канал «Челябинский транспорт».

«Стоит движение трамваев в сторону северо-запада. На «Обувной фабрике» сход вагона», – пишут авторы канала.

Это уже четвертый случай схода трамвая с рельсов с начала недели. В понедельник, 5 сентября, произошли три аналогичных ДТП: два утром и одно – вечером. При этом утром один из вагонов также вышел из колеи на остановке «Обувная фабрика» по направлению к северо-западу города.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»