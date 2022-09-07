В Челябинске столкнулись два автобуса

У железнодорожного вокзала в Челябинске столкнулись два автобуса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла утром среды, 7 сентября, в районе привокзальной площади. Об этом сообщает интернет-сообщество «Челябинский транспорт».

Судя по опубликованному в паблике фото, оба автобуса следовали в одном направлении, и они врезались, когда один из них отъезжал от остановки общественного транспорта, а другой, наоборот, поворачивал на остановочный пункт.

По словам участников обсуждения, причиной столкновения могло послужить обилие маршрутных микроавтобусов, из-за которых большим автомобилям достаточно сложно разъехаться. Впрочем, некоторые горожане считают, что дело и в водителях столкнувшихся автобусов, чья манера вождения все больше напоминает пресловутые маршрутки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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