Жители Миасса опасаются за своих детей, играющих в новом сквере

В Миассе Челябинской области разрушается новый сквер за 7 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, новое место отдыха в Миассе уже требует ремонта.

В сквере «Молодежный» в Машгородке пришли в негодность или вызывают вопросы по качеству практически все установленные в прошлом году объекты благоустройства – скамейки, некоторые игровые формы, а также декоративная инсталляция в виде надписи «Прометей», отмечают общественники. Активисты обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку на предмет нарушений со стороны подрядчика и заказчика, принявшего очевидно некачественные работы почти за семь миллионов рублей.

«На благоустройство, которое выглядит как последствия вандализма, потрачены миллионы. Вот только за тем, что уже сделано, заказчик, судя по всему, контроль не осуществляет. Вероятно, из-за использования неподходящих, некачественных материалов на новых скамейках уже отсутствуют секции, более того – они недостаточно прокрашены с торцов, хотя этого требует технология», – отмечают в общественной организации.

Игровое оборудование на площадке установлено настолько близко друг к другу, что это вызывает опасения у родителей. В частности, здесь уже случались инциденты, когда дети старшего возраста буквально сбивали с ног малышей, раскрутившись на центрифуге.

«В какой-то момент дети отпускают руки, отлетают и врезаются в других ребят. На днях была ситуация: ребенок сидел на площадке, пополз, потянулся за игрушкой, и в этот момент над его головой пролетают ноги мальчишки, который крутится на центрифуге. У малыша 100% было бы сотрясение мозга, и это в лучшем случае. Не знаю, чем думали, когда устанавливали эту карусель», – рассказала жительница Миасса.

В случае падения с качелей и других игровых форм легко получить травму – качество резинового покрытия вызывает вопросы, а в некоторых местах оно уже разорвано, отмечают южноуральцы.

Украшением новой зоны отдыха должна была стать инсталляция из гигантских букв, сложенных в надпись «Прометей», однако выполненные из железа и покрытые неровным слоем белой краски, они уже облупились и проржавели. На момент проверки Народного фронта часть букв рухнула. Все это создает удручающее впечатление.

«Жалобы на ситуацию со сквером поступали из Миасса еще на первом этапе работ, когда жители обратили внимание на риски срыва сроков сдачи объекта. Подрядчик не укладывался в сроки, очевидно, это и стало причиной исполнения «на скорую руку», последствия чего мы сейчас и наблюдаем. Администрация Миасса изначально почему-то не выявила недостатков, приняла и оплатила работы без претензий. Кто будет отвечать за впустую потраченные бюджетные средства? Мы настаиваем на том, чтобы в эту ситуацию вмешалась прокуратура», – заявил представитель общественников.

В апреле 2022 года мэрия Миасса сообщила о том, что подрядчик выполнит работы над ошибками в рамках гарантийных обязательств. Однако к сентябрю этого года, как показала проверка представителей движения, общее состояние благоустроенной зоны не изменилось.

Челябинск, Виктор Елисеев

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