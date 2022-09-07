Новое приложение поможет найти кратчайший маршрут до любого цеха ММК

ММК готовит первое в стране приложение для навигации по промышленному предприятию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК – единственная сталелитейная компания в России, которая ведет разработку мобильного приложения для автомобильной и пешеходной навигации по территории предприятия. С его помощью сотрудники и гости комбината смогут быстро и легко ориентироваться на промплощадке, узнавать кратчайший маршрут от их местоположения до любого цеха.

Территория ММК превышает 9 тысяч гектаров, что сопоставимо с площадью Парижа, Барселоны или Манчестера. Чтобы упростить перемещение по промплощадке, подрядчик при поддержке ООО «ММК-Информсервис» и с участием специалистов ПАО «ММК» разработал удобный инструмент для навигации. Воспользоваться им смогут не только сотрудники Группы ПАО «ММК», но и гости предприятия, которые имеют пропуск.

В основе мобильного приложения, которое работает на операционных системах Android и iOS, лежит векторная карта территории комбината с детализацией «до подъезда». Пользователи смогут найти нужный им объект по его наименованию или по карте и построить оптимальный автомобильный или пешеходный маршрут от текущей геопозиции до выбранного входа или автопроезда.

В настоящее время ведется тестирование рабочей версии приложения. В течение сентября разработчики соберут обратную связь от пользователей для совершенствования навигации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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