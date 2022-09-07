Отца Киры Ионуш, забиравшего деньги девочки, лишили родительских прав

Отца 9-летней Киры Ионуш, присваивавшего деньги девочки, лишили родительских прав. Однако точка в этой непростой истории еще не поставлена.

Как уже сообщал «Новый День», мать умерла в декабре 2019 года, когда девочке было всего 6 лет. Отец после похорон девочкой не интересовался, он все время жила со старшим братом. Молодой человек хотел оформить опеку над сестрой, так как без этого было весьма проблематично записать ее в школу и решать другие вопросы, требующие присутствия законно представителя. Однако чиновники в опеке брату отказали, мотивируя это тем, что у ребенка есть отец.

При этом мужчина, который буквально забыл о существовании дочери, исправно получал за нее пенсию по потере кормильца и другие положенные дочери выплаты. И все деньги оставлял себе. В конце концов, по факту хищения детских пособий (в деле фигурировали 36 тысяч) возбудили уголовное дело. В начале августа мужчину признали виновным по статье «Растрата» и приговорили к 1 год и 4 месяцам лишения свободы условно. Кстати, мужчина должен еще около 1,5 млн рублей сыну от первого брака.



Напомним, в июне прошлого года Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска постановил, что ребенок должен жить не с братом, который заботился о девочке со дня смерти матери, а с родным отцом, так как по закону именно он имеет приоритетное право на воспитание. С этого момента спокойна жизнь Киры закончилась: девочку начали водить по экспертам, домой постоянно приходили сотрудники органов опеки, задавали множество вопросов, уговаривали переехать к отцу, а один раз, по словам крестного, даже заставили подписать протокол.

Кира упорно твердила: хочет жить с братом. Тогда мужчин попытались усадить за стол переговоров, но отец на контакт не шел (и продолжал присваивать деньги девочки). И только после возбуждения уголовного дела о растрате удалось достичь соглашения: папаша передал девочку брату под временную опеку – пока ей не исполнится 10 лет.

Но, походе, лепить из мужчины отца надоело даже органам опеки, и они вместе с прокуратурой, наконец, поддержали иск брата девочки о лишении биологического отца родительских прав.

На этот раз все тот же Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска встал на сторону брата. Однако у папаши есть возможность оспорить это решение.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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