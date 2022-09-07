В Магнитогорске огласили приговор главбуху медучреждения, укравшей 2,7 миллиона рублей

В Магнитогорске бывший главный бухгалтер госучреждения осуждена за хищение бюджетных средств.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Правобережный районный суд Магнитогорска признал бывшего главного бухгалтера ГБУЗ «Центр медицинской профилактики Магнитогорска» виновной в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

В суде установлено, что с января 2019 по июнь 2021 года (когда учреждение было ликвидировано) начисляла себе повышенную заработную плату, формировала недостоверные реестры, платежные поручения по оплате труда сотрудников, которые предоставляла для оплаты. Впоследствии излишне перечисленные суммы переводила на собственные банковские счета и обналичивала.

Таким образом она присвоила свыше 2,7 миллиона рублей из казны учреждения.

В судебном заседании женщина вину признала полностью.

С учетом смягчающих вину обстоятельств, явки с повинной, частичного возмещения ущерба, суд приговорил ее к 4 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года.

Исковые требования представителя потерпевшего о взыскании похищенной суммы удовлетворены в полном объеме.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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