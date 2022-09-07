Челябинцы лишились полумиллиона рублей, обратившись за помощью в получении кредита

В Челябинске перед судом предстанет горожанин, обвиняемый в десятках афер.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 34-летнего местного жителя по факту совершения им имущественных преступлений.

В ходе следствия установлено, что мужчина размещал в газетах и сети Интернет объявления об оказании помощи в оформлении и получении кредитов за 5-10% вознаграждение от их сумм. Доверчивые южноуральцы, желавшие воспользоваться его услугой, передавали мужчине свои паспортные данные и реквизиты банковских карт. В последующем мошенник переводил кредитные деньги со счетов обманутых «клиентов» на сторонние счета и распоряжался ими по своему усмотрению. Кроме того, через онлайн-приложения банков аферист выводил и личные сбережения южноуральцев.

Таким образом, в период с июня 2021 по июнь 2022 года челябинец совершил 41 эпизод противоправной деятельности, по всем эпизодам ему предъявлено обвинение.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 5 южноуральцев и 13 микрофинансовых организаций. Общая сумма причиненного ущерба составила около 500 тысяч рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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