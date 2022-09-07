Менее трети работающих южноуральцев имеют высшее образование

Немногим более 30% жителей Челябинской области имеют высшее образование.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», доля работников с высшим образованием в Челябинской области составляет 31,3%. Таковы данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В целом доля занятых на российском рынке труда, имеющих высшее образование, составила в первом полугодии 2022 года 34,9%.

«Максимальная доля работников с высшим образованием фиксируется как в благополучных регионах, так и, напротив, в субъектах с напряженной ситуацией на рынке труда. Лидерами по этому показателю стали Москва (51,8% в 2021 году), Северная Осетия (50,6%), Ингушетия (44,9%), Ямало-Ненецкий автономный округ (44,9%), Санкт-Петербург (43,8%), Севастополь (42,7%), Московская область (42,5%), Калмыкия (41,5%), Магаданская область (41,3%) и Адыгея (41%)", – отмечают аналитики.

Меньше всего обладателей дипломов вузов среди занятых в Забайкальском крае (23,7%), Новгородской области (24,1%), Курганской области (24,8%), Удмуртии (25,5%), Вологодской области (26%), Хакасии (26,1%), Карелии (26,2%), Пермском крае (26,8%), Кировской области (27,1%) и Тверской области (27,2%).

Челябинская область расположилась примерно в середине списка и занимает 43-е место. При этом в Уральском федеральном округе Южный Урал находится на третьем месте. Уступая лишь Ямало-Ненецкому (44,9%) и Ханты-Мансийскому (33,3%) автономным округам и незначительно (на 0,1%) опережая Тюменскую область.

Значительно ниже число работников с высшим образованием в Свердловской (29,8%) и Курганской (24,8%) областях.

Зато по числу сотрудников со средним профессиональным образованием Челябинская область в УрФО лидирует – их доля составляет 51,9% (в России в целом – 45,2%). Еще 12,4% трудоустроенных южноуральцев закончили хотя бы 11 классов, в копилке 2,5% – девятилетка. Доля среди работников южноуральских предприятий тех, кто не получил даже основного общего образования, составляет 0,2%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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