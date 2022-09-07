В Нидерландах запретили рекламу мяса в общественных местах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», голландский Харлем станет первым в мире городом с подобным ограничением.

Инициатором стала член городского совета от партии «Зеленые Левые» Зигги Клазес. Аргументируя свою позицию, «зеленые» ссылаются на результаты недавних исследований, согласно которым на мировое производство продуктов питания приходится треть всех выбросов, способствующих глобальному потеплению. При этом при производстве мяса выделяется вдвое больше парниковых газов, нежели при создании продуктов растительного происхождения, утверждают авторы инициативы.

Кроме того, под выпас животных вырубаются леса, а удобрения, используемые для выращивания кормов, богаты азотом, что может способствовать загрязнению воздуха и воды, изменению климата и разрушению озонового слоя, считают активисты. Также животноводство способствует выделению большого количества метана, мощного парникового газа.

Запрет на рекламу мяса должен вступить в силу в 2024 году – когда истекут сроки действия уже заключенных рекламных контрактов. Он будет распространяться на размещение информации на автобусах, дорожных ограждениях и экранах в общественных местах Харлема. Это уже вызвало протесты представителей мясного сектора, заявивших, что городские власти «заходят слишком далеко, говоря людям, что для них лучше», сообщает британское издание The Guardian.

Однако сторонники ограничений стоят на своем. «Мы не можем говорить людям о климатическом кризисе и поощрять их покупать продукты, которые являются частью его причины», – цитирует издание представительницу «Зеленых Левых».

Челябинск, Виктор Елисеев

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