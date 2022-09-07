Участников сговора на торгах по озеленению главной улицы Челябинска оштрафовали на полмиллиона

Чиновника мэрии Челябинска и местных бизнесменов оштрафовали почти на полмиллиона рублей за сговор на торгах по озеленению.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, 18-й арбитражный апелляционный суд подтвердил наличие сговора между комитетом дорожного хозяйства Челябинска и бизнес-структурами при озеленении проспекта Ленина.

Напомним, в сентябре 2021 года надзорное ведомство обвинило структуру челябинской мэрии, две организации и восемь предпринимателей в нарушении закона о защите конкуренции. Речь шла о поспешном заключении городскими чиновниками в 2020 году контрактов на высадку деревьев на проспекте Ленина в рамках подготовки к предстоящим саммитам ШОС и БРИКС (масштабные мероприятия в городе так и не состоялись).

«Комитет с целью ухода от необходимости проведения конкурентных процедур искусственно разделил потребность в определенных работах путем заключения договоров на сумму 3,3 миллиона рублей, – отметили в Челябинском УФАС. – При этом все договоры имели единую форму, предмет договора и заключены в один временной период». Чиновники сослались на пункт, разрешающий не проводить торги в случае, если цена контракта не превышает 600 тысяч рублей.

«Антимонопольный орган установил, что руководитель заказчика на одном из совещаний представил сотрудника организации ООО НПО «Сад и огород» и сообщил, что указанное лицо будет заниматься посадкой деревьев на проспекте Ленина. Кроме того, сотрудникам было поручено проработать вопрос заключения договоров, – рассказали челябинские антимонопольщики. – ООО НПО «Сад и огород» поручил поиск подрядчиков ИП Королевой О.М., которая в дальнейшем самостоятельно осуществляла действия по исполнению контрактов от имени индивидуальных предпринимателей и ООО «Артур», а также координировала их действия. При этом, практически весь посадочный материал приобретался у ООО НПО «Сад и огород».

В ходе рассмотрения дела в УФАС один из предпринимателей подтвердил эту информацию и сообщил, что хозяйствующие субъекты распределили между собой участки, на которых необходимо осуществить посадку деревьев, в ландшафтном клубе.

Письменные запросы на предоставление коммерческих предложений заказчиком не направлялись, а коммерческие предложения подготовлены и переданы комитету одномоментно одним из предпринимателей уже после заключения контрактов.

«Челябинское УФАС России пришло к выводу о том, что необходимость посадки деревьев возникла не одномоментно, являлась прогнозируемым событием и, с учетом заключения соглашения о выделении межбюджетного трансферта 18.11.2019 и доведения комитету лимитов бюджетных обязательств в размере 1 миллиарда 500 миллионов рублей 01.01.2020, у комитета имелось достаточно времени для определения своей потребности в выполнении работ по посадке деревьев, включая принятие мер по инвентаризации деревьев», – подчеркнули в надзорном ведомстве.

Суд первой инстанции признал решение антимонопольного органа недействительным, указывая на срочный характер потребности в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС и недоказанность антиконкуретного поведения ответчиков.

Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении заявлений комитета и коммерсантов.

Суд отметил, что заранее оговоренное чиновниками мэрии условие о том, что ООО НПО «Сад и огород» будет выполнять высадку деревьев, дальнейшее заключение контрактов со структурами, которые действовали не самостоятельно, а через ИП, имевшую договоренность с ООО НПО «Сад и огород», «свидетельствует об ограничении конкуренции, поскольку возможность поставки деревьев и выполнения работ фактически была предоставлена ограниченному кругу лиц», – говорится в сообщении пресс-службы регионального УФАС.

За нарушение требований действующего законодательства ответственный чиновник комитета дорожного хозяйства и бизнес-структуры оштрафованы на общую сумму 438 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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