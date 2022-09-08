В Челябинске трамваи продолжают слетать в рельсов

В Челябинске с рельсов сошел пятый трамвай с начала недели.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел утром 8 сентября на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавской. Из-за схода вагона закрыто движение в сторону центра.

Отметим, что это пятый случай с начала недели. Ранее три схода трамвая с рельсов произошло в понедельник, 5 сентября. Еще один вагон сошел с путей вчера, 7 сентября.

Число инцидентов резко возросло с началом осени. Вместе с тем, в отличие от увеличения подвижного состава на автобусных маршрутах, ростом числа новых трамваев города пока похвастаться не может: после многолетней паузы, лишь в нынешнем году начался процесс приобретения вагонов. Но на сегодня на линию вышли лишь шесть купленных трамваев. Возможно, их берегут, так как пути оставляют желать лучшего.

Напомним, на сегодня длина трамвайной сети в Челябинске достигает 18,8 километра. При этом 65% путей требуют срочной реконструкции.

В 2021-2022 годах в городе начали ремонт сети, сосредоточив усилия на центре Челябинска, бывшем еще недавно одним из наиболее аварийных участков. Теперь проблема переместилась на северо-запад областного центра.

Следует отметить, что трамвайные пути в Курчатовском районе также являются одним из самых уязвимых участков городской сети электротранспорта. Однако, в отличие от центра, альтернативы трамвайным маршрутам на северо-западе не существует – это единственный вид транспорта, действующий на значительном протяжении проспекта Победы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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