В центре Челябинска закроют оживленный перекресток

Карантин по бешенству объявили в Красноармейском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, для проведения работ по ремонту участка теплотрассы с 20 часов 9 сентября до 6 часов 12 сентября будет закрыто движение транспорта на пересечении улиц Сони Кривой и Энгельса.

О схеме движения общественного транспорта будет сообщено дополнительно.

Водителей просят учитывать ограничение и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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