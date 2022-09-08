В Аше перед судом предстанет бизнесмен, оставивший сирот без жилья

В Челябинской области в суд направили уголовное дело о передаче чиновнику взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ашинским городским прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в даче взятки и мошенничестве в крупном размере.

Следствием установлено, что в июле 2015 года мужчина, узнав о проведении аукциона о покупке администрацией Ашинского муниципального района квартиры в поселке Кропачево для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подал единственную заявку на участие в аукционе. При этом он знал, что квартира, указанная им в заявке, непригодна для постоянного проживания и требует проведения капитального ремонта. Чтобы победить в торгах предприниматель просто замаскировал имеющиеся у квартиры недостатки. В результате власти района купили квартиру, отдав за нее около 720 тысяч рублей.

Ранее, в 2018 году, уголовное преследование в отношении должностного лица Комитета по управлению имуществом администрации Ашинского муниципального района прекращено по факту халатности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Причиненный материальный ущерб бизнесмен полностью возместил.

Кроме того, в декабре 2021 года коммерсант передал первому заместителю главы Ашинского муниципального района 50 тысяч рублей за помощь в заключении контракта по покупке двух квартир в Аше, также предназначенных для детей-сирот.

Уголовное дело направлено в Ашинский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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