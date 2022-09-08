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Четверг, 8 сентября 2022, 11:19 мск

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Южноуральцы стали чаще искать работу

Число жителей Челябинской области, ищущих работу, выросло на треть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за август количество резюме в Челябинской области выросло на 30% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом рассказала Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировав активность соискателей на рынке труда.

При этом жители Челябинской области искали работу намного чаще, чем в целом в Уральском федеральном округе (здесь количество резюме выросло на 25%) и в России (количество резюме выросло на 21%).

Наиболее яркий прирост по количеству резюме в Челябинской области показала профессиональная сфера «Административный персонал»: число желающих найти новую работу здесь увеличилось на 60% по сравнению с августом прошлого года. Кроме того, на 50% выросло количество резюме ИТ-специалистов, на 37% – строителей, на 35% – специалистов сферы туризма и ресторанов, на 33% – специалистов по маркетингу и рекламе.

В то же время, некоторые сферы деятельности стали менее популярными с точки зрения трудоустройства, нежели год назад. Так, количество желающих работать в сфере государственной службы и НКО сократилось на 75%, в банках и в сфере добычи сырья – на 67%, в сфере искусств и развлечений соискателей стало на 58% меньше, а в автомобильном бизнесе – на 54%.

При этом самыми популярными сферами для поиска новой работы у жителей Челябинской области стали «Продажи» (к ним относятся 13% резюме), «Административный персонал» (9%), «Производство», «Транспорт, логистика» и «ИТ, интернет, телеком» (по 5%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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