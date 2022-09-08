Хакеры взломали интернет-ресурсы заповедника «Аркаим»

Власти Южного Урала заявили о хакерской атаке на ресурсы «Аркаима».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, сегодня, 8 сентября, была совершена хакерская атака на ресурсы заповедника «Аркаим», в результате чего были взломаны некоторые из них, включая сайт.

Так, на сайте учреждения появилось обращение с просьбой поддержать его финансово, перечислив деньги на указанные банковские карты.

«В связи с этим уведомляем вас, что никакие сборы средств заповедник «Аркаим» не ведет и не организует, любые рассылки от лица заповедника с просьбой перевести деньги – мошенничество, – заявил директор учреждения Валерий Волик. – Не перечисляйте и не переводите никуда средства».

В ближайшее время в заповеднике надеются восстановить доступ к ресурсам и очистить сайт от мусора. «Если вам пришли от нас письма – не реагируйте, это не мы», – обращаются представители учреждения к своим подписчикам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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