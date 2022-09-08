Челябинец открыл стрельбу в парикмахерской

В Металлургическом районе Челябинска мужчина открыл стрельбу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 8 сентября, в доме по улице Сталеваров, 22.

По словам очевидцев, в парикмахерскую, расположенную на первом этаже жилого здания, ворвался мужчина. В салоне в это время посетителей не было. Челябинец выстрелил из травматического пистолета в сотрудницу парикмахерской, после чего ранил себя.

Женщину и мужчину госпитализировали. Они находятся в тяжелом состоянии.

Известно, что они – бывшие муж и жена.

Челябинск, Виктор Елисеев

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