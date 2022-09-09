В детском лагере на Урале обнаружили носителя опасного вируса

В лагере «Горное ущелье» обнаружили носителя опасного вируса и кишечные палочки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в июле текущего года одна из горожанок пожаловалась, что ее дочь, вернувшись из лагеря, попала в реанимацию с кишечной инфекцией. По словам женщины, от болезни ребенок не оправился до сих пор.

После этого случая Роспотребнадзор провел в лагере проверку. И обнаружил у одного из сотрудников РНК норовируса 2 генотипа. Этот вирус вызывает острую кишечную инфекцию с рвотой и диареей. Отличается высокой контагиозностью – при контакте с больным человеком инфекция развивается в 90% случаях, инкубационный период составляет от 12 до 48 часов.

Кроме того, в смывах, взятых в туалетах и корпусе, где жила заболевшая девочка, выявлены группы бактерий кишечных полочек, что является нарушением гигиенических нормативов.

Из официального ответа ведомства родителям заболевшего ребенка следует, что в лагере зафиксированы «нарушения дезинфекционного режима, условий хранения продукции, поточности технологических процессов, санитарного содержания помещений, прохождения медицинских осмотров сотрудниками и другие».

Мать ребенка утверждает, что заболела не только ее дочь: «Много родителей писали, что детей рвало после лагеря». Однако документально другие случае не подтверждены. А вот связь заболевания дочери автора обращения с выявленными норовирусом и кишечными палочками в Роспотребнадзоре не исключают.

Руководству детского лагеря было выдано предписание провести ряд противоэпидемических и профилактических мероприятий. Предписание выполнено. В отношении одного из должностных лиц ДООЦ «Горное ущелье» прокуратура Абзелиловского района Башкортостана, на чьей территории находится лагерь, составила протокол об административном нарушении.

Напомним, лагерь минувшим летом уже оказывался в центре скандала: родители отдыхавших там школьников заявили о пьянках и «дедовщине» в детском коллективе.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

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