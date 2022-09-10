Тепло, но не солнечно: погода может преподнести челябинцам сюрпризы

В Челябинске начинаются основные торжества, приуроченные ко Дню города. Погода к горожанам вроде бы благосклонна, но могут быть сюрпризы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня днем воздух в южноуральской столице прогреется до +15 градусов. Но будет немного ветрено: порывы северного ветра могут достигать 9 метров в секунду. Небо затянут облака, возможен дождь. К вечер похолодает до +9.

Аналогичная погода прогнозируется в воскресенье и в понедельник.

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»