День города перетасовал схемы движения общественного транспорта в Челябинске

В День города транспорт Челябинска изменит свои маршруты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведение праздничных мероприятий 10 сентября в центре города ограничивается движение. Поэтому целый ряд маршрутов общественного транспорта изменяется.

Так, из-за концерта на Театральной площади с 16:30 троллейбусы №5 будут следовать по маршруту АМЗ – пл. Революции – Железнодорожный вокзал.

На время подготовки и проведения фейерверка после 19:00 троллейбусы будут задействованы в перекрытии улиц; маршруты №10, №14, №17, №19 начнут работать с увеличенными интервалами. Движение маршрутов № 7, №12 будет приостановлено.

Трамваи направят по следующим схемам:

№3, №20 – ЧМК – Российская – Труда – Трамвайное депо №1;

№5 – ЧЭМК – Горького – Труда – Российская – ЧГРЭС;

№6 – ЧТЗ – Труда – Российская – кольцо Ворошилова;

№7 – ЧГРЭС – Российская – Труда – Харлова (кольцо КБС);

№16 – Чичерина – ЧЭМК;

№22 – Чичерина – Горького – Чистопольская.

Движение трамваев с 19:30 до завода им. Колющенко и на Медгородок будет приостановлено.

Автобусы после 19:00 будут следовать:

№8 – Мамина – пр. Победы – Краснознаменная – Бр. Кашириных – Ак. Королева;

№15 – ЧМК – Комсомольский пр. – Чайковского – Бр. Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Энгельса – пр. Ленина – ПКиО;

№18 – Автобусный парк – Российская – пр. Ленина – Свободы – ТРК «Алмаз»;

№71 – ЧМК – пр. Победы – Краснознаменная – Бр. Кашириных – Петра Столыпина.

Челябинск, Виктор Елисеев

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