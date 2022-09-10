День города перетасовал схемы движения общественного транспорта в Челябинске

В День города транспорт Челябинска изменит свои маршруты.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведение праздничных мероприятий 10 сентября в центре города ограничивается движение. Поэтому целый ряд маршрутов общественного транспорта изменяется.
Так, из-за концерта на Театральной площади с 16:30 троллейбусы №5 будут следовать по маршруту АМЗ – пл. Революции – Железнодорожный вокзал.
На время подготовки и проведения фейерверка после 19:00 троллейбусы будут задействованы в перекрытии улиц; маршруты №10, №14, №17, №19 начнут работать с увеличенными интервалами. Движение маршрутов № 7, №12 будет приостановлено.
Трамваи направят по следующим схемам:
- №3, №20 – ЧМК – Российская – Труда – Трамвайное депо №1;
- №5 – ЧЭМК – Горького – Труда – Российская – ЧГРЭС;
- №6 – ЧТЗ – Труда – Российская – кольцо Ворошилова;
- №7 – ЧГРЭС – Российская – Труда – Харлова (кольцо КБС);
- №16 – Чичерина – ЧЭМК;
- №22 – Чичерина – Горького – Чистопольская.
Движение трамваев с 19:30 до завода им. Колющенко и на Медгородок будет приостановлено.
Автобусы после 19:00 будут следовать:
- №8 – Мамина – пр. Победы – Краснознаменная – Бр. Кашириных – Ак. Королева;
- №15 – ЧМК – Комсомольский пр. – Чайковского – Бр. Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Энгельса – пр. Ленина – ПКиО;
- №18 – Автобусный парк – Российская – пр. Ленина – Свободы – ТРК «Алмаз»;
- №71 – ЧМК – пр. Победы – Краснознаменная – Бр. Кашириных – Петра Столыпина.
Челябинск, Виктор Елисеев
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