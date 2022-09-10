После фейерверка: где в Челябинске искать общественный транспорт вечером 10 сентября

Общественный транспорт Челябинска будет работать после фейерверка.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок», воспользоваться можно будет автобусами №№ 1, 2, 4, 8, 9, 14, 15, 18, 34, 45, 64, 71, 483, которые продолжат свою работу после 22:00 и проходят рядом с местами, где челябинцы и гости города традиционно смотрят салют.
Трамваи будут сосредоточены на следующих остановках:
- «Цирк» (в сторону Чичерина) – маршрут №16 (до Чичерина);
- «Ул. Калинина» (в сторону цирка) – маршруты №16 (до завода Колющенко), №22 (до Чистопольской);
- «Площадь Ярославского» (в сторону Чичерина) – маршрут №16 (до Чичерина);
- «Площадь Ярославского» (в сторону ЧМК) – маршрут №3 (до Колющенко и до ЧМК);
- «Ул. Пушкина» – маршруты №5 (до Колющенко и до ЧЭМК), №22 (до Чистопольской);
- «Областной краеведческий музей» (в сторону Медгородка) – маршрут №17.
Также к окончанию фейерверка вагоны от остановки «Теплотехнический институт» проследуют по маршрутам до ЧМК, ЧТЗ и Чичерина.
Троллейбусы будут сосредоточены на следующих перекрестках и к окончанию фейерверка проследуют по маршрутам:
- пр. Ленина и ул. Красная – до Молдавской, Первоозерного;
- пр. Ленина и ул. Васенко – до ЧКПЗ;
- пр. Ленина и ул. Елькина – до Первоозерного;
- пр. Ленина и ул. Цвиллинга – до ЧКПЗ, Молдавской, Первоозерного;
- пр. Ленина и ул. Советская – до Молдавской (по Чичерина);
- пр. Ленина и ул. Пушкина – до Первоозерного;
- ул. Труда и Энгельса – до Молдавской, ЧМК;
- Свердловский пр. и ул. Полковая – до АМЗ;
- Свердловский пр. и ул. Калинина – до Молдавской и ЧМК;
- от остановки «ДС Юность» – до АМЗ.
Челябинск, Виктор Елисеев
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