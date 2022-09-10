После фейерверка: где в Челябинске искать общественный транспорт вечером 10 сентября

Общественный транспорт Челябинска будет работать после фейерверка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок», воспользоваться можно будет автобусами №№ 1, 2, 4, 8, 9, 14, 15, 18, 34, 45, 64, 71, 483, которые продолжат свою работу после 22:00 и проходят рядом с местами, где челябинцы и гости города традиционно смотрят салют.

Трамваи будут сосредоточены на следующих остановках:

«Цирк» (в сторону Чичерина) – маршрут №16 (до Чичерина);

«Ул. Калинина» (в сторону цирка) – маршруты №16 (до завода Колющенко), №22 (до Чистопольской);

«Площадь Ярославского» (в сторону Чичерина) – маршрут №16 (до Чичерина);

«Площадь Ярославского» (в сторону ЧМК) – маршрут №3 (до Колющенко и до ЧМК);

«Ул. Пушкина» – маршруты №5 (до Колющенко и до ЧЭМК), №22 (до Чистопольской);

«Областной краеведческий музей» (в сторону Медгородка) – маршрут №17.

Также к окончанию фейерверка вагоны от остановки «Теплотехнический институт» проследуют по маршрутам до ЧМК, ЧТЗ и Чичерина.

Троллейбусы будут сосредоточены на следующих перекрестках и к окончанию фейерверка проследуют по маршрутам:

пр. Ленина и ул. Красная – до Молдавской, Первоозерного;

пр. Ленина и ул. Васенко – до ЧКПЗ;

пр. Ленина и ул. Елькина – до Первоозерного;

пр. Ленина и ул. Цвиллинга – до ЧКПЗ, Молдавской, Первоозерного;

пр. Ленина и ул. Советская – до Молдавской (по Чичерина);

пр. Ленина и ул. Пушкина – до Первоозерного;

ул. Труда и Энгельса – до Молдавской, ЧМК;

Свердловский пр. и ул. Полковая – до АМЗ;

Свердловский пр. и ул. Калинина – до Молдавской и ЧМК;

от остановки «ДС Юность» – до АМЗ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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