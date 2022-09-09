Силовики задержали экс-советника главы администрации Челябинска

Появилась информация о задержании экс-советника главы администрации Челябинска Петра Конарева. Об этом сообщается в соцсетях.

Официальные органы ситуацию пока не комментируют.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Конарев работал в мэрии с 2016 года: сначала занимал пост вице-мэра по экономике, после того, как администрацию возглавила Наталя Котова, стал ее советником. Однако в 2021 году из-за серьезных разногласий между мэром и советником контракт был расторгнут.

По некоторым данным, Конарев заинтересовал силовиков в ходе расследования дела о взятках в МКУ «Городская среда».

Челябинск, Павел Зварзин

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