Магнитогорский «Металлург» сумел выиграть в овертайме

«Магнитка» дома обыграла московский «Спартак» – 2:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», магнитогорский клуб после двух поражений в овертайме сумел сломать «нехорошую» традицию.

Первый период оказался безголевым. Счет открыли спартаковцы во втором периоде. На 32-й минуте матча Фил Вароне закрыл розыгрыш Никиты Соколова и Дмитрия Злодеева – 1:0, впереди гости.

Однако преимущество москвичей длилось недолго: на 35-й Филипп Майе сравнял счет.

Третий игровой отрезок также получился «сухим». В итоге отношения клубам пришлось выяснять в овертайме. Здесь удача наконец-то сопутствовала хозяевам: спустя 43 секунды после вбрасывания Филипп Майе получил пас от Николая Голдобина и поставил точку во встрече – 2:1, «Магнитка» выигрывает на своей домашней арене.

Челябинск, Виктор Елисеев

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