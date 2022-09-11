«Трактор» одержал вторую победу в сезоне

Челябинский клуб обыграл в гостях «Сибирь» после серии буллитов – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинский «Трактор» вырвал победу в Новосибирске у местной «Сибири».

Гости открыли счет в матче: на 17-й минуте Алексей Бывальцев был точен после паса Антона Бурдасова. На 36-й минуте Теэму Пулккинен, удвоил преимущество «черно-белых» – 2:0. Однако уйти с таким относительно комфортным для них счетом челябинцам не удалось: на исходе 39-й минуты матча Тейлор Бек замкнул розыгрыш Тревора Мерфи и Дмитрия Овчинникова – 1:2, хозяева сокращают отставание.

В третьем периоде команды долго не могли найти ключ к воротам соперников. Пока на 52-й минуте новосибирец Никита Шашков не пробил голкипера «черно-белых» – 2:2, это счет сохранялся на табло на протяжении остатка третьего периода. Не смогли выяснить хоккеисты, кто сильнее, и в овертайме.

В серии буллитов впервые защищавший ворота «Трактора» Илья Проскуряков отстоял на «ноль». А вот голкипера гостей сумел пробить Петр Хохряков – 3:2, челябинский клуб одерживает вторую победу в новом сезоне регулярного чемпионата КХЛ.

Во вторник, 13 сентября, «черно-белые» сыграют на выезде с казахстанским «Барысом»

Челябинск, Виктор Елисеев

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