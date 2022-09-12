Мартовский ажиотаж: в Челябинской области незначительно вырос потребительский спрос

Южный Урал вошел в число регионов с положительной динамикой потребительского спроса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рост потребительского спроса по итогам первых семи месяцев 2022 года наблюдается в 26 регионах России. Об этом свидетельствует исследование РИА «Рейтинг».

Динамику потребительского спроса исследовали на основе данных Росстата. Она оценивалась по изменению объема трат, скорректированных на инфляцию. «В основу методики расчета положены объединенные данные по обороту розничной торговли, объему платных услуг и расходам людей на кафе и рестораны», – отметили эксперты.

Согласно результатам исследования, за первые семь месяцев текущего года потребительский спрос в России сократился на 2,2% относительно аналогичного периода 2021 года.

При этом основной удар по спросу был нанесен во втором квартале 2022 года, что во многом было связано с резким ростом цен в марте. «И, хотя в последние месяцы динамика инфляции является позитивной, расходы населения в реальном выражении продолжают демонстрировать заметное снижение, во многом за счет непродовольственных товаров и в особенности за счет существенно подорожавших автомашин и электроники. Таким образом, спад сохраняется до сих пор, хоть и не такой глубокий, как в апреле-мае», – говорится в пояснительной записке к исследованию.

Самый большой рост потребительского спроса отмечается в Новосибирской области, где он увеличился на 7,4%. Также достаточно сильно спрос вырос в Чукотском автономном округе (+7%). Третью строку в рейтинге заняла Томская область, где спрос вырос в текущем году на те же 7%.

Наиболее существенно спрос упал в Московской области (-8,6%) и Республике Адыгея (-13,9%). В целом падение спроса на 5% и более эксперты зафиксировали в девяти регионах.

Челябинская область заняла в рейтинге 15-е место с ростом в 1,9%. Среднедушевые среднемесячные потребительские траты в регионе составили 24,3 тысячи рублей.

Из регионов УрФО Южный Урал опережает лишь Ямало-Ненецкий автономный округ с ростом в 2,1% (14 место рейтинга). В среднем жители мала тратили 40,2 тысячи рублей.

Остальные субъекты федерального округа демонстрируют падение потребительского спроса: Ханты-Мансийский автономный округ показал снижение на 0,2% (до 33,1 тысячи рублей), Тюменская область – на 1,2% (до 33,4 тысячи рублей), Курганская область – на 2,9% (до 19,5 тысячи рублей), Свердловская область – на 4.7% (до 34 тысяч рублей).

Как и отмечали эксперты, существенный вклад в рост потребительского спроса внесла динамика, наблюдавшаяся в первом квартале 2022 года. Так, по данным Челябинскстата, оборот розничной торговли в Челябинской области вырос в январе-марте на 7,7% по сравнению с первым кварталом 2021 года, снизившись при этом на 0,9% по сравнению с октябрем-декабрем прошлого года. Последнее, впрочем, неудивительно, учитывая, что на четвертый квартал приходятся «новогодние» траты южноуральцев.

Вместе с тем, во втором квартале 2022 года оборот розничной торговли в регионе снизился на 4,8% год к году и на 3,2% – по отношению к первому кварталу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»