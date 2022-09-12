В Челябинской области ребенка ударило током в магазине

В Миассе ребенок пострадал от удара током.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в магазине известной сети эконом-класса, расположенном на Тургоякском шоссе в Миассе. Об этом мать пострадавшего рассказала в социальных сетях.

По словам женщины, ее сына ударило током, когда тот прикоснулся к двум кассам одновременно. В результате ребенок получил ожог левой кисти. «Сейчас у него очень сильно болит спина, он не может долго сидеть», – рассказала мать мальчика.

Горожанка с сожалением отметила, что сотрудники магазина даже не извинились перед ними. При этом кассир призналась, что не знает, почему от касс бьет током.

Челябинск, Виктор Елисеев

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