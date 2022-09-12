Челябинск оказался среди аутсайдеров рейтинга мегаполисов по озеленению

Челябинск остался за пределами топ-10 городов миллионников по «зеленым» площадям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральская столица заняла лишь 11-е место среди 16 мегаполисов по уровню озеленения. Рейтинг составил Роскосмос на основе анализа космических снимков.

Интересно, что в тройку самых зеленых городов вошли ближайшие соседи – Екатеринбург и Уфа. Возглавила же рейтинг столица северного Урала Пермь (численность населения – 1,04 миллиона человек). Из 15,3 тысячи гектаров в Перми площадь плотной городской застройки составляет лишь 9,8 тысячи гектаров. На парки приходится 4,3 тысячи гектаров. Еще 1,1 тысячи гектаров занимают скопления деревьев. Таким образом, доля зеленых насаждений в столице Пермского края равна 35,9% всей площади города.

Второе место занимает Екатеринбург (1,49 миллиона человек). Из 31,2 тысячи гектаров здесь застроено 21,5 тысячи гектаров. К «зеленым» площадям относится 31% территории города: 71,1 тысячи гектаров парков и 2,5 тысячи гектаров прочей зелени.

Близкая к Челябинску по числу населения Уфа (1,13 миллиона человек) раскинулась на площади в 15,3 тысячи гектаров, из которых под городскую застройку отошло 10,5 тысячи гектаров, под парки – 4,1 тысячи гектаров и 559 гектаров занимают скопления деревьев. Доля озелененной территории составляет 30,9%.

На этом фоне Челябинск (население – 1,17 миллиона человек) выглядит бедным родственником. Так, его площадь сопоставима с соседним Екатеринбургом – 27,8 тысячи гектаров. При этом под плотную городскую застройку занято даже больше, чем у соседей – 24,03 тысячи гектаров. А вот «зеленые» зоны занимают лишь 13,8% территории города: 2,4 тысячи гектаров – парки, 1,4 тысячи гектаров – прочие зеленые насаждения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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