Каждый второй уралец впадает в депрессию из-за отпуска

Для 45% уральцев отпуск заканчивается депрессией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос и выяснила, испытывают ли жители Уральского федерального округа депрессию накануне или после отпуска.

С депрессией в преддверии или после отпуска никогда не сталкивались только 40% жителей УрФО. Еще 23% респондентов обычно испытывают постотпускную депрессию, 9% – предотпускную, а 13% пребывают в не лучшем расположении духа и до, и после отпуска. 14% затруднились ответить.

С депрессией после отпуска обычно сталкиваются специалисты по управлению персоналом (30%), юристы (29%), а также административный персонал и работники транспортной сферы (по 27%).

Накануне отдыха плохое настроение чаще других испытывают маркетологи (14%), ИТ-специалисты (11%) и бухгалтеры (10%). И до, и после отпуска в депрессии пребывают по 25% производственников и маркетологов, а также 22% специалистов по продажам. В свою очередь, вообще не сталкивались с околоотпускной депрессией 53% начинающих специалистов и по 41% строителей и бухгалтеров.

28% из тех, кто испытывал депрессию из-за отпуска, говорят, что это происходит всегда, еще столько же – что время от времени. 17% опрошенных начали страдать от упадка настроения до или после отпуска только в последние два года, 9% – в этом году.

Причиной отпускной депрессии обычно становятся общая (хроническая) усталость (54%), недовольство условиями работы после возвращения из отпуска (50%), невозможность восполнить силы в отпуске (48%) и нехватка денег после отпуска (39%). Также негативные настроения появляются из-за токсичной среды на работе (35%), из-за нехватки денег на желаемый отпуск (30%) и отсутствия выбора места отдыха (30%), реже – по причине плохих условий на отдыхе (11%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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