В Челябинской области вынесли приговор матери, зарезавшей новорожденного

Жительница Аргаяшского района осуждена за убийство новорожденного ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Аргаяшский районный суд признал женщину виновной в убийстве своего новорожденного ребенка.

Суд установил, что ночью 16 мая нынешнего года в деревне Давлетбаева в туалете на приусадебном участке она родила ребенка, после чего, находясь в психотравмирующей ситуации, нанесла ему множество ножевых ранений, от которых малыш скончался.

Женщину приговорили к 1 году 10 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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