В Магнитогорске перед судом предстанет мачеха, изуродовавшая пасынка на всю жизнь

В Магнитогорске перед судом за истязание пасынка с особой жестокостью предстанет местная жительница.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Орджоникидзевского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летней местной жительницы, обвиняемой в истязаниях несовершеннолетнего с особой жестокостью, а также умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего.

По версии следствия горожанка на протяжении шести лет измывалась над пасынком. Издевательства начались, когда мальчику не было и двух лет. Все начиналось, когда мачеха напивалась и приступала к «воспитанию» ребенка. В качестве наказания она неоднократно пытала пасынка и наносила ему телесные повреждения, зная, что сопротивляться ей он не может.

От многолетних измывательств у мальчика остались 4 рубца на лице и свыше 60 рубцов на руках. «Согласно заключению эксперта, рубцы на лице со временем уменьшатся в размерах, побледнеют, но полностью не изгладятся. Указанные телесные повреждения причинили малолетнему потерпевшему тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица», – рассказали в областной прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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