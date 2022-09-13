Мэрия Челябинска выплатила почти полмиллиона рублей школьнице за перелом голени

Власти заплатили 450 тысяч рублей за падение несовершеннолетней челябинки на скользком тротуар.
Как уже сообщал «Новый День», ранее Челябинский областной суд увеличил сумму компенсации морального вреда в связи с полученной девушкой-подростком травмой от падения на тротуаре.
Напомним, в феврале 2021 года ученица гимназии №96, которой было тогда 15 лет, переходя дорогу неподалеку от здания образовательного учреждения, поскользнулась на тротуаре и упала на проезжую часть.
В результате падения девочка получила закрытый перелом голени со смещением отломков и другие повреждения. В ходе лечения ей проведено несколько операций, в настоящее время устанавливается инвалидность.
Причиной падения ребенка явилось ненадлежащее исполнение обязанностей по обработке улицы противогололедными материалами, пришли к выводу сотрудники прокуратуры.
Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании в пользу школьницы компенсации морального вреда. Металлургический районный суд Челябинска требования прокурора удовлетворил частично, взыскав с мэрии в пользу родителей челябинки 350 тысяч рублей.
Не согласившись с таким решением, представитель гособвинения обжаловал его в апелляционную инстанцию.
Судебная коллегия Челябинского областного суда по гражданским делам согласилась с доводами прокурора, указав, что «судом первой инстанции не выяснены тяжесть причиненных несовершеннолетней физических и нравственных страданий, не учтены индивидуальные особенности и возраст несовершеннолетней, не дана надлежащая оценка длительности лечения».
В итоге размер компенсации увеличили до 450 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, администрация Челябинска решение суда исполнила. Полагающаяся компенсация перечислена родителям девушки.
Челябинск, Виктор Елисеев
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