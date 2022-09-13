При покупке одежды жители России прежде всего смотрят на цену

При покупке одежды россиян больше интересуют цена и качество, нежели страна происхождения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), социологи провели опрос россиян, посвященный критериям выбора одежды.

Выяснилось, что, выбирая одежду, жители России в первую очередь руководствуются приемлемостью цены (6,30 балла из 7 возможных), качеством (6,06 балла) и натуральностью материалов (5,49 балла).

Заметно в меньшей степени для них важно отечественное производство изделий (3,32 балла), соответствие одежды модным тенденциям и национальной культуре (3,21 и 2,38 балла соответственно). Использование переработанных материалов в одежде (2,04), европейское и азиатское производство, известность марки (менее 2 баллов) интересуют участников опроса в последнюю очередь.

Таким образом, вне зависимости от того, где произведено изделие, при обновлении гардероба россияне обращают внимание скорее на ценник, качество и натуральность материалов. А известность марки в приоритете у меньшинства – 1,91.

При этом высокое качество одежды в равной степени важно для всех социально-демографических групп.

Приемлемую цену чаще ценят женщины (6,47 балла) и жители Дальневосточного федерального округа (6,46 балла), респонденты с низким потребительским статусом (6,48 балла).

Отечественное производство при выборе одежды учитывают женщины (3,48 балла), 35-44-летние и представители старшего поколения 60+ лет (3,54 и 3,86 балла). Европейское/западное производство – молодежь 18-24 лет (2,43 балла) и жители обеих столиц (2,35 балла). Азиатское производство – участники опроса со средним специальным образованием (1,86 балла).

На соответствие модным тенденциям чаще обращают внимание женщины (3,72 балла), респонденты с неоконченным высшим и высшим образованием (3,47 балла). На соответствие национальной культуре – россияне старше 45 (2,68 балла), жители сельской местности (2,66 балла) и Северо-Кавказского федерального округа (3,10 балла).

Известность марки важна мужчинам (2,15 балла), молодым людям 18-24 лет (2,62 балла), жителям обеих столиц (2,18 баллов).

Натуральные материалы – женщинам (5,79 балла), россиянам 45+ (5,70 и 5,88 балла). Одежда из переработанного материала – женщинам (2,37 балла).

Челябинск, Виктор Елисеев

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