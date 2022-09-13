В Челябинске фиксируют превышение ПДК сероводорода в воздухе

Высокое содержание сероводорода зафиксировано в Металлургическом районе Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», единая информационная система мониторинга качества атмосферного воздуха в Челябинске зафиксировала повышенный уровень сероводорода в Металлургическом районе Челябинска 12 и 13 сентября.

Так, 12 сентября в районе дома №26А по улице Румянцева в воздухе концентрировался объем сероводорода в 1,5 раза превышающий ПДК. Сегодня, 13 сентября, превышение по этому же веществу в 1,2 раза зафиксировали в районе Агаповской, 6/1. Обе точки находятся в Металлургическом районе областного центра.

Подтверждают информацию о загрязнении и в министерстве экологии Челябинской области. По данным чиновников, помимо превышений ПДК по сероводороду в Металлургическом районе, с 9 по 12 сентября повышенный уровень загрязнения был отмечен в Калининском районе (по взвешенным веществам) и в целом по городу – по формальдегиду. Данные о превышении переданы в надзорные органы.

Напомним, с 11 сентября в Челябинске наблюдаются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеорологические условия. По данным Челябинского ЦГМС, продлятся они до 14 сентября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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