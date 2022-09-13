За восемь месяцев цены в Челябинской области выросли на девять процентов

На Южном Урале потребительские цены в 2022 году увеличились на 9%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в августе 2022 года по сравнению с декабрем 2021-го индекс потребительских цен составил 109,0% (в августе 2021 года – 103,8%).

Больше остальных прибавили в стоимости услуги (+10%). Непродовольственные товары подорожали на 8,1%, продовольствие – на 9,2%.

При этом в сравнении с июлем 2022 года цены снизились в целом на 0,8%: продовольственные товары подешевели на 1,5%, непродовольственные товары – на 0,4%, услуги – на 0,5%.

Интересно, что в лидерах ценового падения оказалось газовое моторное топливо, цены на которое снизились за месяц на 2,0%, а с начала года – на 48,7%. Впрочем, ситуация на топливном рынке не столь однозначна. Так, стоимость бензина АИ-2 упала за 8 месяцев на 0,8%. В то же время бензин АИ-95 подорожал на 0,4%, дизельное топливо – на 0,9%, бензин АИ-98 – на 3,2%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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