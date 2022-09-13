Жительницы Южного Урала отсудили у государства миллионы рублей за перепутанных детей

Министерство финансов должно выплатить двум жительницам Южного Урала по 2 млн рублей за то, что их детей подменили в роддоме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эта история началась в 1982 году. В конце июля в роддом села Кизильского привезли двух женщин из разных сел. Они в один родили девочек и после выписки разъехались по домам. Когда дети начали подрастать, оказалось что славянской семье появилась девочка с восточной внешностью, а восточной семье – беленькая дочка. Поползли слухи, начались проблемы, муж одной из женщин обвинил ее в измене. Когда девочки были подростками, они познакомились. Но остались в своих семьях.

Через много лет их матери обратились в программу «ДНК» на телеканале НТВ. Тесты подтвердили их подозрения: девочки, которых они воспитали, – не их дочери. Женщины предъявили иски государству на 10 млн рублей каждая.

Суд первой инстанции им отказал, однако в апреле Челябинский областной суд это решение отменил и присудил истицам компенсацию в размере 2 млн каждой. В роли ответчика выступал Минфин РФ, так как организации, в которой подменили детей, уже не существует.

Ведомство вердикт оспорило. Но сегодня Седьмой кассационный суд в Челябинске предыдущее решение оставил в силе. В пользу женщин взыскано по 2 млн рублей.

Напомним, в 2018 году по 2 млн рублей у Минфина отсудили еще две жительницы Южного Урала: в 1987 году их детей перепутали в одном из роддомов Челябинска.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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