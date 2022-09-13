«Трактор» потерпел поражение в гостях у клуба из Казахстана

Челябинский «Трактор» проиграл в гостях «Барысу» – 1:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый период встречи оказался богат на забитые шайбы. Со стороны хозяев прекрасно показала себя тройка Линдена Вея, Никиты Михайлиса и Кирилла Савицкого. На 7-й минуте встречи Линден Вей поставил голевую точку в розыгрыше Михайлиса и Савицкого – 1:0, «Барыс» повел в счете. А на 16-й минуте уже Кирилл Савицкий удачно завершил распасовку партнеров – 2:0 в пользу.

Однако сохранить такое преимущество до конца первой 20-минутки казахстанские хоккеисты. На 18-й минуте матча защитник хозяев Михаил Григорьев отправился на скамейку штрафников за задержку соперника клюшкой. «Барыс» держался до последнего. Но на исходе штрафной двухминутки Антон Бурдасов бросил по воротам хозяев, голкипер «Барыса» шайбу отбил, но первым к ней успел Теэму Пулккинен и за секунду до выхода пятого полевого игрока казахстанского клуба сократил отставание – 1:2.

Второй период, в отличие от первого, оказался безголевым, хотя и не менее напряженным.

В третьем игровом отрезке гости усилили давление на казахстанцев. К последней четверти периода челябинцы онтролировали даже зону хозяев. И на 56-й минуте матча шайба, казалось бы, угодила в ворота «Барыса», но поле многокраного просмотра эпизода судьи решили, что гола не было. Это несколько взбодрило казахстанских хоккеистов.

За полторы минуты до окончания основного времени голкипер «Трактора» покинул площадку, уступив место шестому полевому игроку. Но хозяева завладели шайбой, и остановить контратаку челябинцы смогли лишь нарушив правила. «Трактор» остался в меньшинстве, а его вратарь вернулся на свое место. Впрочем, ненадолго. Однако последний уход голкипера сослужил гостям дурную службу: за 5 секунд до сирены Линден Вей, завладев шайбой, мощно бросил из угла своей зоны, и челябинцы не смогли остановить ее – 3:1, «Трактор» терпит поражение в гостях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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