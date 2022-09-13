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Вторник, 13 сентября 2022, 20:08 мск

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Беременная челябинка, заболевшая ковидом, целый день пыталась вызвать врача

Беременная жительница Челябинска пожаловалась на многочасовые попытки вызвать врача на дом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жительница Челябинска, находящаяся на 20-й неделе беременности, почувствовала недомогание в минувшее воскресенье, 11 сентября. Температура поднялась выше 38 градусов.

В понедельник утром женщина попробовала дозвониться до поликлиники по телефонам вызова врача на дом и call-центра, указанным на сайте ГКБ №2, к которой приписана, но тщетно: и там, и там линия была занята.

Тогда муж челябинки отправился в медучреждение в надежде оформить вызов в регистратуре. «Пришел, выстоял очередь, подошел к регистратору, а она: «Мы не можем вам врача отправить, звоните по телефону». И дает мне те же самые номера, – цитирует челябинца 74.ru. – Я объясняю, что жена беременная, стоит у них на учете, второй день температура, врача мы вызвать не можем. А она: «Мы ничем вам помочь не можем».

По возвращении домой супруги вновь стали предпринимать попытки дозвониться до оператора call-центра. Заняло это без малого час. Но когда на противоположном конце все-таки взяли трубку, оказалось, что специалисты call-центра вызов врача на дом не оформляют. Попытка горожанки объяснить сотруднице больницы, что она беременна, результатов не принесла – та просто положила трубку.

Наконец, дозвонившись по телефону вызова врача на дом, женщина смогла оформить заявку. «Врач пришел в восемь вечера. К этому моменту я уже сама сделала платный тест на ковид. Он оказался положительным, – рассказывает челябинка. – Более того, к этому времени у меня уже муж слег с температурой, поэтому они не столько меня смотрели, сколько мужа, потому что мне уже легче стало. Когда они приехали, муж задал вопрос: «Жена беременная, а ее только послушали – может, нужно еще что-то проверить?» На что врач сказала: «Ну, поэтому мы и приехали. Так бы вообще не приехали».

Узнав об этой истории, в министерстве здравоохранения Челябинской области напомнили, что для вызова врача на дом не обязательно звонить в конкретное медицинское учреждение – можно обратиться по единому короткому номеру call-центра 122. Как правило, это занимает меньше времени. По тому же номеру южноуральцы могут записаться на плановый прием к врачу или вакцинацию, а также уточнить наличие льготных лекарств в учреждениях региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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© 2022, РИА «Новый День»

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