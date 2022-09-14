Южноуральские чиновники опасаются ухудшения ситуации в экономике

В правительстве Челябинской области не исключили ухудшения ситуации в экономике.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, предприятия региона демонстрируют стабильный финансовый результат в течение полугодия.

Мониторинг финансовых результатов деятельности предприятий Южного Урала показал, что в сравнении с январем-июнем 2021 года (АППГ) совокупная прибыль предприятий выросла на 33 миллиарда рублей (+13%) и составила 285 миллиардов рублей.

При этом снизился размер убытков, зафиксированных предприятиями Челябинской области – на 5 миллиардов рублей (-23% к АППГ).

Доля прибыльных организаций также увеличилась, составив 72,9% к общему числу предприятий (АППГ 69,6%). А просроченная задолженность по кредитам снизилась на 10 миллиардов рублей (-33% к АППГ).

«Вместе с тем, позитивные статистические данные, которые сейчас публикуются, не должны приводить к «головокружению», – заявили в правительстве региона. – Многие эксперты высказывают предположения, что по результатам года ситуация в экономике может быть не такой радужной».

Челябинск, Виктор Елисеев

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