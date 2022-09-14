Почти треть челябинцев не понимают, зачем возрождать пионерию

Около 30% южноуральцев не видят необходимости в создании аналога пионерской организации в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», социологи Челябинского филиала РАНХиГС решили выяснить отношение жителей Челябинска к инициативе создания в России аналога пионерии.

У южноуральцев поинтересовались, что он думают по поводу необходимости общероссийской детской организации такого же масштаба или направленности, какой были пионерская организация в СССР. При этом, что имеется в виду под «направленностью» пионерии, организаторы исследования не уточнили. Вероятно, решение этого вопроса оставили на откуп участникам исследования. Так что считали ли респонденты советскую пионерию «продолжателями дела Ленина и коммунистической партии», очередным изводом патриотического воспитания или аналогом скаутского движения с галстуками, походами и кострами, остается неизвестным.

Так или иначе, большинство жителей Челябинска (71,8%) положительно отнеслись к инициативе создания общероссийской детской организации. Каждый пятый опрошенный (19,8%) признал, что ему все равно (или, как дипломатично выразились организаторы опроса, «нейтрально»). Отрицательное отношение, по данным социологов РАНХиГС, выразили 5,5% участников опроса. Еще 3% затруднились с ответом.

«Интересно взглянуть на мнения горожан сквозь призму социально-демографических характеристик. Так, например, положительное отношение к идее создания общероссийской детской организации такого же масштаба и направленности как была пионерская организация в СССР чаще встречается у респондентов старшего возраста: 45-59 и старше 60 лет, у пенсионеров – работающих и неработающих», – отметили представители РАНХиГС. То есть поддерживают инициативу, прежде всего, те, кто сам был когда-то пионером (при том, что пресловутая «направленность» организации на протяжении ее истории менялась).

Без особых эмоций относится к данной инициативе молодежь – 18-24 и 25-44 лет, по роду занятий – студенты, безработные и временно неработающие горожане, а также те, кто относят себя к высокообеспеченным (по субъективным оценкам).

Любопытна и районная «разбивка», которая выделяет респондентов с позитивным настроем относительно создания такой организации в Советском районе Челябинска, а нейтрально относящихся – в Металлургическом районе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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