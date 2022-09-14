В Челябинске на улице бросили инкассаторскую машину

Власти Челябинска эвакуировали оставленную на улице инкассаторскую машину.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, на прошлой неделе городским управлением благоустройства совместно с сотрудниками «Городской среды» вывезен автомобиль от дома №1 по улице Наркома Малышева в микрорайоне «Академ Риверсайд».

Судя по фотографиям, опубликованным пресс-службой, пдразделения мэрии эвакуировали инкассаторскую машину. Автомобиль уже проржавел. На его корпусе нанесена символика банка «Российский капитал».

Банк «Российский капитал» был основан в 1993 году. К концу 1990-х он входил в 30-ку крупнейших кредитных учреждений в России. Однако с кризисом 2008 года банк не справился, вступив в многолетнюю полосу санации.

За это время он полностью перешел под контроль Агентства по страхованию кладов, которое передало его в 2016 году банку АИЖК. В 2017 году «Российский капитал» был ликвидирован, а на его базе основано АО «ДОМ.РФ».

Челябинск, Виктор Елисеев

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