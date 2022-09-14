Вандалы совершили набег на Арт-сквер в Челябинске

Полиция ищет вандалов, расписавших Арт-сквер в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь на вторник, 13 сентября.

Внимание неизвестных хулиганов привлекла детская площадка расположенного на набережной реки Миасс Арт-сквера. Здесь на малых архитектурных формах появились нецензурные надписи и примитивные рисунки.

Часть следов набега вандалов сотрудники МКУ «Геоцентр» отмыли. Часть придется закрашивать.

О произошедшем власти Челябинска сообщили в полицию. Вандалов ищут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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