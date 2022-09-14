Челябинцам рассказали, как пополнить ежемесячную проездную карту и сохранить безлимит на поездки

В мэрии объяснили, как при пополнении транспортной карты сохранить возможность безлимитного проезда в течение месяца.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, при пополнении ежемесячной проездной карты на все виды общественного транспорта челябинцам необходимо учитывать очень важный нюанс, если они хотят продолжить использовать ее именно в качестве проездного.

«При пополнении карты через онлайн-сервисы необходимо вносить сумму равную 1100 рублей, в таком случае проездной будет действовать в течение месяца независимо от количества совершенных поездок», – подчеркнули представители администрации города.

При пополнении карты на сумму менее 1100 рублей или более – средства будут использоваться в режиме электронного кошелька со списанием 25 рублей за каждую поездку (с возможностью пересадки в течение 60 минут).

В случае, если в этом месяце горожане пополнили ежемесячную проездную карту на сумму, меньшую или большую 1110 рублей, а в следующем пополнят на 1100 рублей, они снова смогут пользоваться ею как единым проездным.

Аналогично дело обстоит и с обычными транспортными картами, но только если они были выпущены после 10 августа 2022 года, когда начали действовать новые тарифы для проезда в общественном транспорте Челябинска. Их также можно использовать в качестве проездных при соблюдении приведенных выше условий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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