В Челябинске открывают ковидные амбулатории

Власти Южного Урала заявили о начале работы ковидных поликлиник.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 14 сентября, начал работу амбулаторный центр по лечению коронавирусной инфекции на базе поликлиники ГКБ №2 на проспекте Ленина, 82. Об этом сообщила министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева.

Это только начало процесса. «В пятницу такой же центр откроется на базе поликлиники ГКБ №5 на III Интернационала, 69, а с понедельника – в ГКБ №1 на Днепропетровской, 11, – рассказала чиновница. – Они будут работать только на ковид и принимать пациентов из любых районов».

Специализированные поликлиники будут работать на протяжении всей недели: с понедельника по пятницу – с 08:00 до 18:00, в выходные дни – с 09:00 до 15:00.

В учреждении пациентам сделают экспресс-тест на коронавирус, оформят больничный и назначат лечение.

Напомним, в минувшие сутки выявляемость коронавирус превысила 800 случаев в сутки: зарегистрировано 808 вновь заболевших, среди них 78 школьников. Общее число болеющих составляет 10 тысяч 367 человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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