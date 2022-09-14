В челябинском районе перекроют одну из основных транспортных артерий

В Металлургическом районе Челябинска движение по одной из главных улиц ограничат на полмесяца.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с технологическими требованиями и в целях обеспечения безопасности ежедневно с 10 до 15 часов будет закрываться движение транспорта в северном направлении (при движении от центра) на участке от дома №15 до дома №29 по улице Румянцева в период с 15 до 30 сентября.

На время действия ограничений будет закрыто движение троллейбусов маршрутов №7 и №14 от ДК Строителей до ЧМК.

Ежедневно с 10:00 до 15:00 в период с 15 до 30 сентября движение будет организовано:

маршрут №7 – АМЗ – ул. Пети Калмыкова – ДК Строителей – АМЗ;

маршрут №14 – ПКиО – ул. Пети Калмыкова – ДК Строителей – ПКиО.

Челябинск, Виктор Елисеев

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