Вице-мэра Магнитогорска отправили за решетку

Суд арестовал заместителя главы Магнитогорска и директора муниципального учреждения, обвиняемых в получении взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Правобережного района Магнитогорска поддержало ходатайства следователей СКР об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей заместителю главы Магнитогорска и директору муниципального предприятия, обвиняемым в получении взятки.

Напомним, о задержании чиновника и руководителю МУП стало известно вчера, 13 сентября. По версии следствия с августа по сентябрь нынешнего года муниципалы получили от представителя коммерческой организации не менее 1,5 миллиона рублей за помощь в заключении контрактов с муниципальным предприятием.

️Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав обоим меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. В СИЗО они проведут до 13 ноября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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