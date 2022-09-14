Минфин отказался включать алкоголь в список параллельного импорта

Минфин отказал ретейлерам во включении иностранных брендов алкоголя в список параллельного импорта.

Как уже сообщал «Новый День», Российская ассоциация компаний розничной торговли, объединяющая крупнейших российских ретейлеров – Пятерочку, Перекресток, Ленту, Магнит и так далее, летом направила письмо вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко с просьбой разрешить параллельный импорт продукции ряда брендов алкоголя. Речь идет о таких брендах, как Moet, Veuve Clicqout, Finlandia, Jack Daniel's, Hennessy, William Lawson's, Dewar's, Olmeca и др.

Кроме того, параллельный импорт предлагается легализовать и для пивных брендов Boddingtons, Heineken, Miller, Carlsberg, Guinness, Grimbergen, Budweiser.

Авторы обращения заявили, что из-за санкций поставки рома сократились на 63%, виски – на 66%, коньяка – на 82%, шампанских вин – на 100%. Сначала магазины распродавали сформированные запасы, но к новому году покупатели могут остаться без любимых напитков.

Минфин беспокойство ретейлеров не впечатлило. В ведомстве решили, что с дефицитом столкнется небольшая группа потребителей, а вот включение алкоголя в параллельный импорт создаст огромную проблему: в магазины может хлынуть поток поддельной продукции.

Для борьбы с контрафактом партии алкоголя проверяют по всей логистической цепочке вплоть до потребителя. В сегодняшних условиях поучить подтверждение подлинности от иностранных производителей, подключившихся к санкциям, не представляется возможным.

Поэтому на запрос вице-премьера Минфин дал отрицательный ответ.

Москва, Игорь Юров

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