Ритейлеры попросили кабмин разрешить параллельный импорт алкоголя

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила письмо вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко с просьбой разрешить параллельный импорт продукции ряда брендов алкоголя. Речь идет о таких брендах, как Moet, Veuve Clicqout, Finlandia, Jack Daniel's, Hennessy, William Lawson's, Dewar's, Olmeca и др.

Кроме того, параллельный импорт предлагается легализовать и для пивных брендов Boddingtons, Heineken, Miller, Carlsberg, Guinness, Grimbergen, Budweiser.

В обращении отмечается, что основные дистрибьюторы алкоголя уже работают на остатках, их ассортимент сокращается, при этом новых поставок нет, сообщает газета «Коммерсантъ». В ближайшее время торговые сети должны начать закупки спиртного к новогоднему сезону, но сегодня есть риск дефицита по некоторым позициям, сообщил источник издания в рознице.

Как отметил председатель АКОРТ Игорь Караваев, компании, приостановившие поставки алкоголя в Россию, обеспечивали 66% импорта виски, 63% поставок рома, 82% коньяка и 100% игристых вин региона Шампань. По его словам, заместить эти позиции отечественными для полного обеспечения спроса в новогодние праздники проблематично по нескольким причинам. Это нехватка технологий, позволяющих быстро наладить производство в достаточных объемах, и сложности с доставкой сырья, пояснил эксперт.

При этом параллельный импорт позволит сохранить ассортимент, поднять уровень собираемости налогов и акцизов, а также предотвратить рост доли нелегальной продукции, полагает Караваев.

Между тем дистрибуторы алкоголя сочли, что инициатива несет риски для контроля качества. При легализации параллельного импорта алкоголя фактически исчезнет механизм контроля качества, заявил исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. «Сейчас для выпуска товара в оборот нужно получить декларацию соответствия, что требует документов от производителя. При отказе владельца бренда от поставок это невозможно», – пояснил он.

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз обратил внимание на то, что на пути легализации параллельного импорта алкоголя могут стать не только опасения регуляторов из-за качества продукции, но и нежелание властей открывать рынок для знаковых иностранных брендов. Более того, препятствием может стать алкогольная политика властей. Президент РФ Владимир Путин уже дважды за текущий месяц высказывался о проблеме алкоголизма в российских регионах и давал губернаторам поручения вести активную борьбу с этим негативным явлением в том числе за счет популяризации здорового образа жизни.

Москва, Наталья Петрова

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